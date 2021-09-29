Минск, , 12:21 — REGNUM В настоящее время весь контингент Вооруженных сил (ВС) России, который принимал участие в совместных учениях «Запад-2021», покинул территорию Белоруссии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Россия и Белоруссия Минобороны России

«Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» на территории нашей страны, убыл к местам дислокации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что «последний воинский эшелон», на котором находятся военнослужащие и военная техникой РФ, пересек границу Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября командующий Внутренними войсками МВД Белоруссии генерал Николай Карпенков заявил, что Польша и прибалтийские постсоветские республики ведут подрывную деятельность в отношении Белоруссии, используют белорусскую политэмиграцию и забрасывают из Евросоюза боевиков исламских террористических группировок.