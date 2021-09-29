Москва, 29 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Запрет биткоина в КНР стимулировал китайских инвесторов перебраться в другие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта

«Сальвадор ввел биткоин в качестве законного средства платежа, в Дубае готовится криптовыставка, а ЕС, США, Япония и ряд других крупных экономик создали правовое регулирование для законного использования криптовалют. Все это поддерживает криптовалютный рынок и дает рост, — сказала Левашенко. — Падение биткоина на прошлой неделе произошло из-за запрета криптовалют в КНР, что спровоцировало китайских инвесторов на попытки спешно перепродать активы и вывести деньги. Однако стоит отметить, что некогда запрет на проведение ICO в Китае стимулировал китайских граждан и компании переехать в Гонконг и другие страны, поэтому даже при наличии запретов крупные инвесторы смогут выезжать для ведения криптовалютного бизнеса в зарубежные государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несмотря на запреты со стороны Китая, у биткоина остаются шансы на дальнейшее развитие.