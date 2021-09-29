Пенза, 29 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Пензенской области коронавирусную инфекцию за минувший день выявили у 246 жителей, накануне заболел 241 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 29 сентября в регионе всего зарегистрировали 70 339 случаев заражения.

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Выздоровели 57 536 жителей, в том числе за сутки — 86 человек. Скончались за время пандемии 2689 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение недели, с 20−26 сентября подтвердили 4617 случаев заболеваемости ОРВИ (236,7 на 100 тыс. человек).

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