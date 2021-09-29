29 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

По результатам голосования депутатов парламента от Либерально-демократической партии Японии и выборщиков от местных организаций ЛДП два ведущих кандидата на пост председателя партии и премьер-министра страны – бывший министр иностранных дел и председатель политсовета ЛДП Фумио Кисида и действующий «министр вакцинации».

Анатолий Кошкин, , 13:14 — REGNUM По результатам голосования депутатов парламента от Либерально-демократической партии Японии и выборщиков от местных организаций ЛДП два ведущих кандидата на пост председателя партии и премьер-министра страны — бывший министр иностранных дел и председатель политсовета ЛДП Фумио Кисида и действующий «министр вакцинации», ранее последовательно занимавший посты министра иностранных дел и обороны Таро Коно получили почти равное количество голосов: Кисида — 256, а Коно — 255. Это предопределило необходимость проведения между ними второго тура голосования, по итогам которого новым председателем партии стал Фумио Кисида. 4 октября имеющая большинство в палатах парламента правительственная коалиция ЛДП и клерикальной партии «Син-Комэйто» изберет победителя новым премьер-министром Японии. Кисиде выпала честь стать юбилейным 100-м премьер-министром Страны восходящего солнца.

Фумио Кисида Kishida.gr.jp

Из 427 участников голосования во втором туре Кисида получил большинство в 257 голосов, одержав верх над Коно, собравшим лишь 170 сторонников. Хотя было объявлено, что на сей раз депутатам и делегатам от префектуральных организаций партии предоставляется свобода выбора, в действительности трудно представить, что лидеры существующих в ЛДП влиятельных фракций совсем устранились от определения, кто возглавит партию и страну. Известно, что возглавляющий либерально настроенную фракцию ЛДП Кисида заручился поддержкой многих ветеранов-законодателей.

Таро Коно Mid.ru

Японские СМИ еще до голосования отмечали, что Коно настороженно оценивался главами фракций как склонный к реформаторству политик, заявлявший о необходимости сокращать ядерную энергетику, возражавший против закупки в США дорогостоящих противоракетных систем. По всей видимости, японские «сильные мира сего» предпочли более управляемого и не склонного к резким движениям в политике Кисиду, что и сказалось на голосовании.

Существенно и то, что во втором туре не голосовали многие делегаты с мест, которые симпатизировали Коно и проголосовали за него в первом туре. Учитывалась его популярность среди электората, что весьма важно для победы на предстоящих в ноябре текущего года всеобщих выборах в палату представителей японского парламента, а в будущем году — выборов в палату советников. Ставку на Коно делали желающие переизбраться так называемые «молодые депутаты», рассчитывающие на выборах на его популярность.

Выступая на собрании законодателей ЛДП, Кисида традиционно призвал к единству партии на предстоящих всеобщих выборах. Из ближайших практических мер он назвал разработку к концу года пакета мер стимулирования на несколько триллионов иен для смягчения последствий для экономики страны пандемии коронавируса.

Учитывая предыдущее пребывание Кисиды на посту министра иностранных дел, можно полагать, что он станет более компетентным в международных вопросах политиком, чем его предшественник.

«Преемнику Суги будет поручено возглавить правящую партию, которая изо всех сил пытается поддержать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, а также заверить общественность в том, что у него есть лидерские качества и подотчетность народу, качества, которых, как считается, не хватает Суге. Кисида пообещал отказаться от неолиберальной политики предыдущих администраций и сделать так, чтобы обычные люди могли пользоваться преимуществами роста, но некоторые считают, что он не имеет широкой общественной привлекательности», — отмечает японское информационное агентство Киодо ньюс.

Ёсихидэ Суга Kantei.go.jp

Сообщается, что Кисида в бытность министром иностранных дел способствовал осуществлению в 2016 году визита президента США Барака Обамы в Хиросиму, отмечаются его усилия по достижению «окончательного и необратимого» решения с Республикой Корея проблемы «женщин для комфорта», а именно принуждения корейских девушек «обслуживать» в годы войны японских вояк в солдатских борделях.

Согласно Киодо, новый будущий премьер-министр не отказывается от спиртного. Он является заядлым болельщиком профессиональной бейсбольной команды Hiroshima Carp. Кисида живет с женой и двумя сыновьями. В его домашние обязанности входит мытье посуды и ванны.