Краснодар, 29 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 сентября в региональном оперативном штабе. В числе новых пациентов — 22 ребёнка, самому младшему пациенту — девять месяцев. Отметим, что сутками ранее также было зарегистрировано 220 новых носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди лидеров по суточной заболеваемости — Краснодар (49 новых случаев), Лабинский район (18), а также Сочи (15 случаев). Новых носителей за последние сутки выявили в 29 муниципалитетах региона.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 73 693 случая заражения коронавирусом, выздоровели 53 080 человек, скончались 6 192 пациента, в том числе 32 новых смерти зарегистрированы за последние сутки. В больницах региона с ковидом находятся 3 302 пациента, 105 из них — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 11 119 человек.