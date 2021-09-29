Москва, 29 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1398 человек. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 29 сентября в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки заболеваемость вновь превысила отметку 3 тысячи случаев. Отметим, что ещё месяц назад суточная заболеваемость в Москве не превышала 1,5 случаев. Как и ожидалось, рост начался во второй половине сентября.