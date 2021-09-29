Москва, 29 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Вероятность мирового финансового кризиса в ближайшие три года составляет не менее 60%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал призывы Счетной палаты РФ предусмотреть шоковый сценарий на случай экстренных экономических ситуаций.

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«Учитывая складывающуюся ситуацию в мире, а именно резкий рост инфляции, разгон финансовых рынков, нестабильность на ряде рынков (главный из которых — китайский), неудивительно, что сначала ЦБ, а теперь и Счетная палата опасаются возникновения мирового кризиса в ближайшие годы. Я бы также согласился с тем, что стоило бы подготовить шоковый сценарий — на тот случай, чтобы не пришлось при его возникновении лихорадочно перекраивать бюджетные расходы для поддержки пострадавших секторов и групп населения, — сказал Ермолаев. — Я бы оценил вероятность мирового финансового кризиса в ближайшие три года не меньше чем в 60%».

При этом экономист подчеркнул, что речь идёт не только о том, чтобы пережить кризис.

«Для преодоления среднего размера кризиса у России пока достаточно резервов. Речь скорее идёт о том, что происходит после кризиса. Если страна проходит через него слишком истощенной, у неё остается мало ресурсов для быстрого послекризисного восстановления. Взять хотя бы нынешнюю ситуацию. Россия довольно неплохо восстанавливается после прошлогоднего кризиса, однако в ближайшие годы её, по всей видимости, ожидают очень невысокие темпы экономического роста. И лишний кризис нам точно ни к чему», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что вероятность прихода мирового финансового кризиса в ближайшее время является крайне низкой.