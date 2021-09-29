Ульяновск, 29 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, предаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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По сведениям на 29 сентября, за последние сутки в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли девять больных. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 2578 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что сутками ранее в Ульяновской области зарегистрировано три летальных исхода. Отметим, что за последние три недели, с 11 по 29 сентября, нулевая смертность зафиксирована только 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе сделано 1 226 413 лабораторных исследований на коронавирус. Под наблюдением остаются 14 330 человек.