Джакарта, 29 сентября 2021, 12:14 — REGNUM На различных встречах в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поднимала вопрос об Афганистане, сообщает Republika.
Глава МИД Индонезии провела переговоры с мусульманскими странами с целью поиска сотрудничества для помощи афганскому народу.
Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время основное внимание уделяется тому, как помочь народу Афганистана справиться с гуманитарным кризисом.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипровела двустороннюю встречу с главой МИД Бангладеш.
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