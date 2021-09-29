Джакарта, 29 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. На различных встречах в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поднимала вопрос об Афганистане, сообщает Republika.

Afghanistan Matters Афганистан

Глава МИД Индонезии провела переговоры с мусульманскими странами с целью поиска сотрудничества для помощи афганскому народу.

Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время основное внимание уделяется тому, как помочь народу Афганистана справиться с гуманитарным кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипровела двустороннюю встречу с главой МИД Бангладеш.