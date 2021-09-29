Киев, , 12:21 — REGNUM Вооружённый конфликт в Донбассе может прекратиться за одну минуту — после звонка президента России Владимира Путина. Пока такого решения нет, война будет продолжаться, заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович 29 сентября агентству «Украинские новости».

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«Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», — сказал Арестович.

По его словам, на мир должно прежде всего согласиться руководство РФ. Украина может прилагать усилия, чтобы боевые действия не перешли в открытое применение силы, а также сохранять политико-дипломатические пути решения проблемы.

По мнению Арестовича, обострение в Донбассе произошло на фоне возобновления работы «нормандского формата», а также из-за «мести» украинскому президенту Владимиру Зеленскому за недавние поездки в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Киев отказывается выполнять «Минские соглашения» по Донбассу, а потому переговоры с Украиной на высшем уровне в настоящее время бессмысленны.

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