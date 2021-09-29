Оренбург, 29 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки, по состоянию на 29 сентября, зафиксировано 20 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель суточной смертности от заболевания с начала пандемии в регионе.

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Стоит отметить, что на протяжении пяти дней подряд Оренбуржье обновляет рекордный показатель смертности: по состоянию на 25 сентября указаны сведения о 15 смертях за сутки, на 26 сентября — о 17 случаях, затем последовательно о 18,19 и 20 летальных исходах. С весны 2020 года в регионе число жертв COVID-19 достигло 1936.

За последние сутки в Оренбургской области выявили 353 заражения коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее. Общее число выявленных с начала пандемии носителей коронавируса составило 77 011. Показатель заболеваемости составил 3929,29 на 100 тысяч населения. Выздоровели 65 426 оренбуржцев.