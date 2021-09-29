В Воронежской области обновлён рекорд заболеваемости COVID-19
Воронеж, 29 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Воронежской области впервые за сутки подтверждено 562 новых случая заражения коронавирусом. Данные статистики опубликовал 29 сентября региональный оперативный штаб. Накануне, 28 сентября, ковидом заболел 551 человек.
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Выздоровевшими после коронавируса в регионе признаны 325 человек за последние сутки. За тот же период скончались 34 ковид-пациента.
Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 132 751 пациент, выздоровели 110 503 человека, число жертв инфекции — 5 761.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти сообщили об обострении эпидемиологической обстановки в регионе. Главам муниципалитетов разрешено самостоятельно принимать решения о переводе школ на дистанционное обучение.