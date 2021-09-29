Воронеж, 29 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Воронежской области впервые за сутки подтверждено 562 новых случая заражения коронавирусом. Данные статистики опубликовал 29 сентября региональный оперативный штаб. Накануне, 28 сентября, ковидом заболел 551 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса в регионе признаны 325 человек за последние сутки. За тот же период скончались 34 ковид-пациента.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 132 751 пациент, выздоровели 110 503 человека, число жертв инфекции — 5 761.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти сообщили об обострении эпидемиологической обстановки в регионе. Главам муниципалитетов разрешено самостоятельно принимать решения о переводе школ на дистанционное обучение.