Уфа, 29 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с акимом (главой) Западно-Казахстанской области Казахстана Гали Искалиевым во время визита официальной делегации республики в Казахстан. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что на встрече стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества, укрепление промышленных, культурно-образовательных и деловых связей.

«Мы знаем, насколько успешно сейчас развивается Башкирия. Видим, что бизнес республики активно выходит на экспорт, ищет новые рынки сбыта. Могу сказать, что все регионы Казахстана хотели бы с вами сотрудничать. И наша область хотела бы видеть представителей бизнес-сообщества Башкортостана на своей территории. Нам есть чему у вас поучиться. От Уфы нас отделяют всего 700 км. Нас с вами связывают дорожная инфраструктура, река Урал. Есть в нашем регионе и башкирская диаспора — около 400 человек. Все они очень активные, и мы их поддерживаем», — приводит пресс-служба слова Гали Искалиева.

Хабиров отметил, что руководство Башкирии в Казахстане провело представление инвестиционного потенциала республики. В результате была достигнута договоренность об открытии прямого авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном, создании рабочей группы и подписании дорожной карты со списком конкретных действий, которые направлены на углубление интеграции.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между двумя регионами (сельское хозяйство, промышленность, наука и образование).

Сообщается, что в Западно-Казахстанской области расположены крупные месторождения газового конденсата и газа. На регион приходится 99% об общего объёма добычи газового конденсата в Казахстане. Поэтому регион заинтересован во взаимодействии с газоперерабатывающим компаниями Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Казахстане откроется представительство Конгресс-бюро Башкирии, которое будет организовывать взаимодействие предпринимателей Башкирии и Казахстана.