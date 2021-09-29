Челябинск, 29 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Челябинске один из бизнесменов и двое его подчинённых оправданы по делу о неуплате налогов. Об этом пишут СМИ.

Суд

Уголовное дело рассматривал Советский райсуд. Следователи вменяли гражданам получение незаконного налогового вычета в размере 187 млн рублей. Однако те смогли доказать законность своих действий.

Отметим, приговор суда пока не вступил в силу. Возможно, его попытаются обжаловать.