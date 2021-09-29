Москва, 29 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Российская Федерация отслеживает информацию о пусках ракет Северной Кореей, заявил 29 сентября журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему», — сказал Рябков.

Он уточнил, что Москва соотносит информацию с соответствующими резолюциями Совбеза ООН, которым был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей, в том числе в ракетной сфере Пхеньяна.

Россия против любых попыток использовать пуски ракет Северной Кореей для дальнейшего нагнетания ситуации в регионе, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября КНДР совершила пуск своей ракеты в сторону Японского моря. Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран.

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