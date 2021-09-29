Кишинёв, 29 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали 13 пограничников, подозреваемых во взяточничестве. Об этом сообщает телеканал «Паблика».

Publicdomainpictures.net Взятка

По данным журналистов, задержания произошли после обысков в аэропорту Кишинёва. Дело было возбуждено в июне текущего года. В нём 59 эпизодов, из которых 38 касается заявлений о вымогательстве взятки.

По версии следователей, пограничники якобы создали схему незаконного получения денег от пассажиров, у которых справки о тесте на коронавирус имели признаки фальсификации. Размер взятки якобы составлял от €50 до €100.

Кроме того, задержанных пограничников обвиняют в вымогательстве денег у молдавских и иностранных граждан, нарушивших карантинные ограничения. Всего в совершении преступлений подозревают 15 пограничников. Из них задержали 13 человек.