Архангельск, 29 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Разделение народов России на «коренные» и «пришлые» — опасная история, считает член Союза писателей России Андрей Рудалев. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя ситуацию с учебником по литературе для 5−7 классов в ЯНАО, где написано, что ненцы «коренной народ», а русские «пришлый».

Duma.gov.ru Обсуждение в Госдуме законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов

»Это опасно. Можно вспомнить, что одной из причин распада Советского Союза стало разыгрывание национальной карты. Взамен ощущения общности с многими своеобразиями, индивидуальностями, которые в этой общности не терялись, пошло разделение на свой-чужой по национальному признаку», — отметил эксперт.

Он вспомнил 1980-е годы, предшествующие распаду Советского Союза и то, что произошло с «правами человека» в Прибалтике, боровшейся за свободу и те же «права человека»: «Возникают параллели с Прибалтикой, где разделение граждане — не граждане существует до сих пор с существенным ущемлением прав последних. Но там идет спекуляция на комплексах национальной травмы, стремление поиграть в древнюю игру поиска внешней причины собственного несовершенства».