Махачкала, 29 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Дагестане назначен новый руководитель Гумбетовского района. Вместо возглавлявшего район в течение четырех лет Хаджимурада Магомедова временно исполнять обязанности будет Галип Галипов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

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Напомним, Хаджимурад Магомедов сложил полномочия главы района перед выборами в Народное собрание седьмого созыва. По итогам голосования, состоявшегося с 17 по 19 сентября, он избран депутатом парламента Дагестана.

О новом назначенце известно, что ему 63 года, он уроженец села Килятль Гумбетовского района. В 1998—2013 годы работал в энергетической сфере — в Дагестанской энергосбытовой компании, которую возглавлял с 2008 года.

В 2013 году МВД РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Галипова по факту хищения более 7 млрд рублей из платежей за электроэнергию. В Дагестанской энергосбытовой компании заявили о необоснованности обвинений в адрес бывшего руководителя компании. Чем завершилось расследование, не уточняется, однако на сайте Гумбетовского района сообщается, что Галипов имеет множество почетных грамот и благодарственных писем региональных и федеральных органов власти, а также медалей за заслуги в энергетической отрасли России.