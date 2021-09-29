Манила, 29 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Филиппинский боксёр, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры. Об этом он написал 29 сентября в Twitter.

(сс) SUNIL GROVER Мэнни Пакьяо

«Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Прощай, бокс», — говорится в сообщении.

Напомним, свой последний бой 42-летний Пакьяо проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу, поединок состоялся 21 августа. Всего за карьеру Пакьяо провёл 72 боя, в которых одержал 62 победы, потерпел восемь поражений, ещё два поединка завершились вничью.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Выборы состоятся в 2022 году.