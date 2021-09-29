Альметьевский район, Татарстан, 29 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Альметьевском районе вслед за инициативой городских властей Набережных Челнов приняли решение из-за ухудшения эпидемической обстановки отменить массовые мероприятия. В первую очередь это касается проведения Дня пожилого человека, уточнил во время прямого эфира в Instagram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Pixabay.com Пожилые люди

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Данная возрастная категория жителей наиболее подвержена риску, отметил он. В связи с этим в этом году решено воздержаться от мероприятий внутри помещений с большим количеством пенсионеров и ветеранов. Охватить вниманием и заботой тем не менее постараемся каждого, заверил Нагуманов.

В Альметьевском районе проживает порядка 46 тыс. пожилых жителей.

ИА REGNUM напоминает, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев принял решение в связи с осложнением эпидемиологической ситуации проводить два предстоящих мероприятия — День учителя и Международный день пожилых людей, только на уровне трудовых коллективов. Все массовые городские мероприятия отменяются. Также проведут профилактическую работу по напоминанию о соблюдении всех необходимых мер безопасности в общественном транспорте и помещениях.

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