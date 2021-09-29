Чебоксары, 29 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, выздоровело почти столько же. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 29 сентября, с начала пандемии в республике официально выявлено 33 877 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Это на два случая меньше, чем было сутками ранее. Напомним, что свыше 80 вновь заболевших стали выявлять с 25 сентября.

Выздоровели в Чувашии 30 642 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки вылечились 74 больных.

Жертвами коронавируса в республике стали ещё 11 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2304 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на стационарном лечении находятся более 2,9 тыс. больных COVID-19, из них более 95% — не привиты.