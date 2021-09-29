Киев, , 12:04 — REGNUM Сохранение памяти о трагедии в Бабьем Яру и Второй мировой войне в целом является долгом Украины. Об этом 29 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Телеграмм-канале по случаю 80-й годовщины с момента начала массового уничтожения евреев в Киеве.

Расстрел мирного населения немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами. Бабий Яр. Киев. 1941

«Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, — наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших — наш долг перед прошлыми поколениями. И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в место памяти. Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941—1943 годах», — говорится в его сообщении.

Также Зеленский отметил что Бабий Яр — это «два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов» и добавил, что 29 сентября в школах Украины проходит посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра урок.

Кроме того, украинский президент напомнил, что 29 сентября 1941 года нацисты начали массовые расстрелы в урочище Бабий Яр в Киеве и за два дня убили почти 34 тыс. человек, а в последующие два года — от 100 тыс. до 200 тыс.

«Кроме евреев это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы…», — уточнил он, добавив, что «в целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6 млн евреев» и пояснив, что «1,5 млн из них, то есть каждый четвертый убитый, были с Украины».

«Будущим поколениям необходимо знать эти страшные цифры о страшных преступлениях нацизма для неповторения этих страшных ошибок и страшных трагедий в истории человечества», — указал Зеленский.

«Бабий Яр — два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. Никогда снова — два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем. И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться», — также добавил он.

Отметим, урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами во время Второй мировой войны, в первую очередь евреев, цыган и советских военнопленных. Казни в Бабьем Яру и находящемся рядом с ним Сырецком концлагере проводились войсками гитлеровской Германии и украинскими коллаборационистами до освобождения Киева в ноябре 1943 года.