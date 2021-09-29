Москва, 29 сентября 2021, 12:04 — REGNUM «Справедливая Россия выдвинула на пост вице-спикера Госдумы от фракции кандидатуру Александра Бабакова, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.
Президиум центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» по предложению Сергея Миронова поддержал кандидатуру Александра Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от фракции.
Ранее принято решение о том, что Миронов возглавит фракцию в Госдуме.
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