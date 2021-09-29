Москва, 29 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» выдвинула на пост вице-спикера Госдумы от фракции кандидатуру Александра Бабакова, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Council.gov.ru Александр Бабаков

Президиум центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» по предложению Сергея Миронова поддержал кандидатуру Александра Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от фракции.

Ранее принято решение о том, что Миронов возглавит фракцию в Госдуме.