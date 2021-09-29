Тюмень, 29 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Тюменской области на карантин в связи с заболеванием COVID-19 закрыто 23 класса в 13 школах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по данным на 28 сентября.

Ponchikov.net ОРВИ

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В связи с отсутствием 20% и более учащихся в классе по причине заболевания острой респираторной инфекцией на дистанционное обучение переведены 3,8% от всех классов в школах Тюменской области.

На карантин по COVID-19 закрыто 28 групп в 23 дошкольных учреждениях региона. В связи с ОРВИ — шесть групп в детсадах.