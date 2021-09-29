Москва, 29 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 22 430, сообщили 29 сентября в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в России было выявлено 21 559 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии, по информации штаба, число выявленных заражений составило 7 487 138 случаев.

Среди регионов по суточному приросту по-прежнему лидирует Москва, где выявили 3004 новых заражения. Также в первой тройке оказались Санкт-Петербург и Подмосковье — там 1933 и 1223 новых случаев соответственно.

Напомним, в столице второй день подряд фиксируется максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 857 летальных исходов.