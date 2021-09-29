Белгород, 29 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Белгородской области 29 сентября подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 119 человек, зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 1 020 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 53 706 носителей инфекции. Справились с заражением 47 364 жителя, скончались от осложнений при коронавирусе 1 152 пациента. Лечатся в стационарах 1 763 человека, амбулаторно — 3 427, на самоизоляции находятся 13 848 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 записались 751 238 добровольцев. Завершили иммунизацию уже 700 627 человек.