Москва, 29 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в школах находится под контролем. Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«У нас ситуация под контролем. Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия», — говорится в сообщении.

По его словам, в ведомстве следят за данной ситуацией.