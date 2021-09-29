Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге зафиксировали 60 летальных случаев, причиной которых стала болезнь COVID-19, вызванная коронавирусной инфекцией. Это самый большой показатель смертности за сентябрь 2021 года. Он на два случая больше, чем было сутками ранее. Об этом сообщили 29 сентября в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии в Петербурге от ковида скончались уже 21 798 человек.

За последние сутки в Северной столице выявлено 1933 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 403 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Общее число подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Петербурге достигло 618 640 случаев. Выздоровели 580 160 человек, в том числе за последние сутки выписаны 1890 пациентов.