Москва, 29 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Газ снова прокачивается по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ. Об этом говорится в сообщении холдинга «Газпром».

Kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

В компании отметили, что на газопроводе по плану проводились профилактические работы. Они были начаты 22 сентября и заняли семь дней.

«Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — заявили в Газпроме.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» предназначен для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он построен Газпромом совместно с китайской компанией CNPC и открыт в декабре 2019 года. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год.

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