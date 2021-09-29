Москва, 29 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Если в семье кто-то заболел гриппом или COVID-19 в первую очередь необходимо ограничить контакт с заболевшим, по возможности выделить отдельную комнату и вызвать врача, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Также нужно каждые два часа проветривать помещение, сохранять чистоту, дезинфицировать помещение, где находится заболевший гриппом или COVID-19, и поверхности бытовыми моющими средствами не реже двух раз в день.

Рекомендуется часто мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. Носить дома маски и перчатки. Выделить больному отдельную посуду. Отмечается, что ухаживать за больным должен только один член семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 сентября, вакцинацию от гриппа в России прошли более 13 млн человек.

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