Красногорск, 29 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случае заражения коронавирусом в Подмосковье снизился. Об этом свидетельствует опубликованная 29 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1223 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 227 случаев меньше аналогичного показателя 28 сентября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1450 человек, а днем ранее — у 1330 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 22 430 случаев заражения коронавирусом.