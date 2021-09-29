Ярославль, 29 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославле школы не переведут на дистанционный формат обучения. Об этом на заседании комиссии муниципалитета Ярославля заявила заместитель директора департамента образования мэрии города Елена Ильина.

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Отвечая на вопрос депутата Евгении Овод, чиновница отметила, что в ярославских школах COVID-19 никто не болеет.

«У нас сейчас случаев заболевания ковидом школьников по медицинским показаниям, то есть по справкам и информации, полученной от Роспотребнадзора, нет. У нас есть только 2 случая заболевания ковидом в детских садах. На сегодняшний момент у нас вообще нет опасения, что мы должны как-то закрываться. Потому что сегодня закрыто всего лишь 11 классов в 10 школах по ОРВИ и закрыто у нас 16 групп, как я уже сказала, только 2 случая заболевания ковидом, всё остальное ОРВИ», — сообщила Елена Ильина.

Также чиновница отметила, что решение о переводе на дистант в любом случае будет приниматься на уровне региона. Городской департамент таких полномочий не имеет.