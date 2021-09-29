Джакарта, , 11:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Бангладеш в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Republika.

Беженцы рохинджа Zlatica Hoke

Стороны обсудили, как помочь беженцам рохинджа справиться с пандемией.

В ходе встречи Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия продолжит уделять внимание проблеме беженцев. Этот вопрос будет обсуждаться на каждой встрече, связанной с ситуацией в Мьянме.

Индонезия также продолжит помогать Бангладеш.

По меньшей мере 700 000 беженцев покинули свои дома в малайзийском штате Ракхайн и бежали в Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия настоятельно призывает все страны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), остановив гонку за производством ядерного оружия.

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