Главы МИД Индонезии и Бангладеш обсудили проблемы беженцев
Джакарта, 29 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Бангладеш в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Republika.
Стороны обсудили, как помочь беженцам рохинджа справиться с пандемией.
В ходе встречи Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия продолжит уделять внимание проблеме беженцев. Этот вопрос будет обсуждаться на каждой встрече, связанной с ситуацией в Мьянме.
Индонезия также продолжит помогать Бангладеш.
По меньшей мере 700 000 беженцев покинули свои дома в малайзийском штате Ракхайн и бежали в Бангладеш.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия настоятельно призывает все страны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), остановив гонку за производством ядерного оружия.