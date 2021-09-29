Киев, 29 сентября 2021, 11:58 — REGNUM Украинским военнослужащим разрешили без лишних согласований открывать огонь по противнику в Донбассе.
Об этом 29 сентября пишут украинские СМИ со ссылкой на информацию от журналистов и блогеров, которые накануне встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
«Приказы, что так или иначе запрещали открывать огонь — отменены. Новая вводная — убивать врагов можно и нужно», — цитирует УНИАН заявление журналиста Алексея Ходзенко.
Отмечается, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте боевых действий.
ИА REGNUM напоминает, что накануне главком ВСУ заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.