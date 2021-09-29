«Убивать можно и нужно»: украинские каратели получили новые приказы
Киев, 29 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Украинским военнослужащим разрешили без лишних согласований открывать огонь по противнику в Донбассе.
Цитата из к/ф «Ополченочка». Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР
Ополченки Донбасса
Об этом 29 сентября пишут украинские СМИ со ссылкой на информацию от журналистов и блогеров, которые накануне встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
«Приказы, что так или иначе запрещали открывать огонь — отменены. Новая вводная — убивать врагов можно и нужно», — цитирует УНИАН заявление журналиста Алексея Ходзенко.
Отмечается, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте боевых действий.
ИА REGNUM напоминает, что накануне главком ВСУ заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.