Киев, 29 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Украинским военнослужащим разрешили без лишних согласований открывать огонь по противнику в Донбассе.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Ополченки Донбасса

Об этом 29 сентября пишут украинские СМИ со ссылкой на информацию от журналистов и блогеров, которые накануне встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Приказы, что так или иначе запрещали открывать огонь — отменены. Новая вводная — убивать врагов можно и нужно», — цитирует УНИАН заявление журналиста Алексея Ходзенко.

Отмечается, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте боевых действий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне главком ВСУ заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.