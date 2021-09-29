Барнаул, 29 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал средние цены и индексы цен на зерно для основного производства, приобретенное промышленными организациями Алтайского края за август 2021 года. Они свидетельствуют о том, что дороже всего алтайским переработчикам обошлись семена подсолнечника (в среднем 40 339 рублей за тонну). В сравнении с январем-августом 2020 года, они подорожали наиболее всего (на 206,1%).

Светлана Шаповалова Так выглядит дорога, обрамленная полями подсолнечника в Алтайском крае

Цена семян гречихи выросла до 36 379 рублей за тонну (138,2%). За горох пришлось отдать 17 940 рублей за тонну (153,6%), за пшеницу — 13 893 рублей за тонну (120,6%). Ячмень стоил 12 425 рублей за тонну (133,3%), овёс — 10 953 рублей за тону (136,9%), рожь — 10 267 рублей за тонну (96,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, к середине сентября 2021 года по итогам уборки 78% площадей в Алтайском крае было собрано только 4,2 миллиона тонн зерна, но в сравнении с аналогичным периодом 2020 года валовой сбор оказался выше на один миллион тонн.

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