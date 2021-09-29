Чебоксары, 29 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии увеличивается количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и наращивается коечный фонд для лечения ковидных больных. В связи с этим приостанавливается проведение очных массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) по итогам прямой линии с главой Чувашии Олегом Николаевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель республики в ходе общения с жителями региона в прямом эфире подчеркнул, что с коронавирусной инфекцией «очень сложная», каждые сутки выявляется более 80 вновь заболевших. Для лечения ковидных больных перепрофилировано более 30 коечного фонда, в том числе Больница скорой медицинской помощи.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что на стационарном лечении находятся более 2,9 тыс. больных COVID-19, из них более 95% — не привиты. Он подчеркнул, что не все жители спешат делать прививки, хотя вакцины в регионе достаточно и вакцинация — «единственный путь» спасения от смертельной опасности.

Руководитель региона отметил, что многочисленные вопросы о вакцинации поступают как на его личные аккаунты в соцсетях, так и через ЦУР — в частности, с начала сентября зарегистрировано около 700 обращений. И входят в топ обращений:

«Центр управления регионом Чувашской Республики очень активно вовлечен в процесс общения органов государственной власти с населением, прежде всего, для получения обратной связи».

В рамках прямой линии Олег Николаев проинформировал, что до особого распоряжения приостанавливается проведение уличных массовых мероприятий, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ужесточают систему допуска на мероприятия в учреждения культуры и спорта: апробируется система допуска и продажи билетов при ичии QR-кода, который выдаётся после вакцинации от COVID-19. Массовое тестирование состоялось 25 сентября.