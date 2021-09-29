Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. С января по август 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 100 820 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 35% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

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Отмечается, что отрицательная динамика продаж автомобилей в Санкт-Петербурге наблюдается второй месяц подряд. По итогам августа текущего года в городе было продано 10 802 новых авто, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В июле продажи упали на 3%.

Самой продаваемой маркой по итогам января — августа 2021 года стал Hyundai. Стоит отметить, что с начала года на питерском авторынке уже третий раз сменился лидер продаж. По итогам первых пяти месяцев первое место по продажам автомобилей в Санкт-Петербурге занимала марка KIA, а по итогам шести и семи месяцев — Lada.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года в Санкт-Петербурге цены на машины с пробегом выросли на 52% в годовом сравнении.

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