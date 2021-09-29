Архангельск, 29 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Архангельске при благоустройстве Никольского сквера использовали тротуарную плитку, которая стоит в два раза дешевле, чем указано в проекте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Наталья Диева Плитка

Первоначальный проект благоустройства сквера предполагал создание покрытия из мультиформатной тротуарной плитки «Новый город» толщиной 80 мм стоимостью 1,452 тыс. руб. кв. м, на площади 8,066 тыс. кв. м. Однако после торгов охем работ был сокращен, а плитка заменена на другую — Farbshtein толщиной 60 мм. Ее стоимость, по данным ОНФ, составляет 2,161 тыс. руб. за кв. м в текущих ценах. А по факту была использована совсем другая плитка — «Терра Терраса».

«Фактически использованная в работах плитка «Терра Терраса» не только не является аналогом плитки «Farbshtein», использованной в откорректированной смете для определения сметной стоимости, но и значительно хуже первоначально предусмотренной проектом и сметой плитки «Новый город». При этом стоимость фактически использованной плитки, согласно официальному и актуальному прайс-листу единственного завода-изготовителя, составляет 997 рублей за кв. м, что в 2,17 раза меньше, чем стоимость, предусмотренная откорректированной сметой», — сообщили в ОНФ.

По оценкам экспертов ОНФ, ущерб при использовании уступающей по качеству и более дешевой плитки «Терра Терраса», составил более 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году жители Северного округа Архангельска остались недовольны благоустройством своего парка — благоустроители решили построить одну детскую площадку вместо двух, предусмотренных проектом.