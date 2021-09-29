Москва, 29 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 857 человек, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Свежую статистику 29 сентября опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий максимум был зафиксирован накануне — 852 летальных исхода. Всего с начала пандемии, по данным штаба, умерли от ковида 206 388 жителей России.

За сутки в стране полностью выздоровели почти 18,5 тыс. заболевших, с начала пандемии смогли победить ковид более 6,65 млн человек.