Пермь, 29 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Пермском государственном национальном исследовательском университете создадут Координационный центр по профилактике экстремизма. Информация об этом опубликована на сайте вуза.

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Решение принято Министерством науки и высшего образования РФ. Центр займется разработкой информационных и образовательных материалов для профилактики вовлечения молодёжи в деструктивные организации, а также для более качественной социальной и культурной адаптации иностранных студентов.

«Мы привлечём лучших российских экспертов, чтобы предотвращать трагедии задолго до того, как преступник возьмётся за оружие. В задачи экспертов войдёт и выстраивание доверительного диалога с молодёжью. Это необходимо, чтобы как можно раньше выявлять потенциальную опасность», — сказал ректор Пермского университета Дмитрий Красильников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в пермском университете студент этого же вуза открыл стрельбу. Погибли шесть человек, ранены и травмированы около 50. Молодой человек был обезврежен полицейским. При задержании парень оказал сопротивление, и правоохранитель применил оружие, в результате чего ранил злоумышленника.

Материальную помощь пострадавшим оказана на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, был создан благотворительный счет. На сегодняшний день на него поступило в качестве пожертвований в общей сложности более 7,2 млн рублей.