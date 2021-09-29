Цхинвал, 29 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Публикации в грузинских СМИ о том, что в Южной Осетии якобы притесняют гражданку Грузии Валентину Ванишвили, не соответствует действительности. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

Sputnik-ossetia.ru Граница Южной Осетии и Грузии

В КГБ опровергли обвинения в запрете Ванишвили, которая проживает в приграничном районе Южной Осетии, встречаться с родственниками из Грузии. Ей разрешают пересекать грузино-югоосетинскую границу с учетом противоэпидемиологических мер.

«Разработан механизм пропуска лиц, изъявивших желание убыть в Грузию либо вернуться на территорию Южной Осетии. Он заключается в обращении к главам администраций районов и последующем принятии решения на пропуск руководством республики», — отметили в КГБ.

В ведомстве подчеркнули, что все подобные обращения рассматривают в индивидуальном порядке с таким расчетом, чтобы жители Южной Осетии без ущерба для республики могли посещать Грузию.

Напомним, Цхинвал закрыл границу с Грузией для предотвращения распространения коронавируса. В пограничных районах республики проживают этнические грузины, которые имеют гражданство Грузии.