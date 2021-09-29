Москва, 29 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва ударилась головой во время репетиции концерта к 15-летию коллектива. Об этом 29 сентября сообщает издание «Lenta.ru».

Скриншот с YouTube Анна Плетнёва (группа «Винтаж")

Во время выступления артистка выполняла трюк на высоте, однако не смогла вовремя сгруппироваться и ударилась о деревянную сцену. По данным издания, у Плетнёвой диагностировано сотрясение мозга и травма шеи, но несмотря на это, певица продолжит репетиции.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Плетнёва была участницей группы «Лицей» в период с 1997 по 2005 годы. Затем она стала солисткой группы «Винтаж», однако покидала её на два года (с 2018 по 2020 год).