Москва, 29 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Активные согласованные действия по проблеме изменения климата не должны быть отложены в 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19. Об этом 29 сентября заявила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Патрисия Эспиноза в своем видеообращении к участникам конгресса по устойчивому развитию Ecumene 2021 в Москве.

Securityconference.org Патрисии Эспиносы Кантельяно

«Эта проблема (изменения климата) не исчезнет потому, что она нам не нравится или потому, что борьба с пандемией для нас более актуальна. Совсем наоборот. То, что мы видим — лишь преддверие событий, которых не избежать, если мы не соберемся с силами и не решим проблему изменения климата на внутреннем, международном и особенно на многостороннем уровне. Не в следующем году, не к 2050 году, а в этом году», — сказала она.

Кроме того, Эспиноза уточнила, что так как ни одна страна не застрахована от последствий климатических изменений, страны, по ее словам, обязаны решать эту проблему путем многостороннего подхода в рамках Парижского соглашения.

«Страны восстанавливаются после COVID-19 и могут создать устойчивую и стабильную «зеленую» экономику в соответствии с Парижским соглашением», — сказала представитель ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября экологическая активистка Грета Тунберг выступила на конференции в Милане, посвященной проблемам климата и раскритиковала действия властей разных стран.