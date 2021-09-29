Москва, 29 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Избежать новой волны заболеваемости COVID-19 можно при помощи вакцинации. Об этом 29 сентября заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Причем реализовать эту задачу можно достаточно быстро, отметил парламентарий.

«Как только мы создадим популяционный иммунитет. А создать мы его можем быстро. Нам нужно привить еще хотя бы миллионов 30», — сказал Онищенко.