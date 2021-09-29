Самара, 29 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Главу городского округа Отрадный заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с ноября 2018 года по июнь 2020 года фигурант уголовного дела, в полномочия которого входило утверждение схем теплоснабжения города, утвердил постановления по распределению тепловых нагрузок в схеме теплоснабжения в пользу одного из предприятий города.

«Противоправные действия подозреваемого привели к невозможности конкурирующей организации оказывать аналогичные услуги и выводу его котельной с рынка теплоснабжения городского округа Отрадный», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по региону на раз выписывали предупреждения в адрес главы города о необходимости прекратить такие действия.

«Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области администрации городского округа Отрадный отказано в удовлетворении требования о признании недействительным вышеуказанного предупреждения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что несмотря на это никаких мер по восстановлению нарушенных прав организации предпринято не было.

Следователи считают, что такие действия фигуранта уголовного дела привели к невозможности работы организации. В результате был причинен ей ущерб в размере не менее 1,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Расследование дела продолжается.