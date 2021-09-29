Москва, , 11:49 — REGNUM Россия вопросов в связи с созданием альянса AUKUS поставила целый ряд вопросов США и задаст их коллегам из Австралии и Великобритании, заявил 29 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые уже передали американской стороне. Мы их зададим австралийским коллегам, [находимся] в процессе их озвучивания британским коллегам», — сказал он журналистам.

По его словам, вопросы включают в том числе то, как гипотетическая передача корабельного топлива обогащением 90% соотносится с требованиями нераспространения, как Австралия в этой ситуации будет следовать положениям своих обязательств по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.

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